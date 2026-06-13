Mar del Plata comenzó el fin de semana largo bajo condiciones climáticas propias del otoño, con temperaturas bajas, presencia de viento y jornadas que alternarán entre períodos de nubosidad y momentos de mejora. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, no se esperan cambios bruscos en el tiempo ni precipitaciones de importancia durante los próximos días.

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Para este sábado se anticipa una jornada fresca, con una temperatura mínima cercana a los 8 grados y una máxima que rondará los 13. El cielo se mantendrá entre parcialmente y mayormente nublado, mientras que el viento proveniente del sector este y sudeste aportará una sensación térmica inferior a la registrada por los termómetros.

El domingo continuará con características similares. Las marcas térmicas oscilarán nuevamente entre los 8 y los 13 grados, con nubosidad variable a lo largo del día y bajas probabilidades de precipitaciones. Si bien podrían registrarse algunos momentos de inestabilidad, no se anuncian lluvias de consideración para la ciudad ni para la zona costera.

En tanto, el lunes feriado mantendrá el mismo escenario meteorológico. Se espera una mañana fría y una tarde con temperaturas moderadas para la época del año, con máximas que podrían ubicarse entre los 12 y 14 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento continuará siendo uno de los factores predominantes.

Las condiciones previstas resultan favorables para quienes planeen realizar actividades recreativas o paseos al aire libre durante el fin de semana largo, aunque se recomienda contar con abrigo debido al descenso térmico registrado especialmente durante las primeras horas de la mañana y al anochecer.

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De esta manera, la ciudad afrontará tres jornadas sin fenómenos climáticos relevantes, con un panorama estable dominado por el frío, la nubosidad y temperaturas acordes a la temporada invernal que se aproxima.

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