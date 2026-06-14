Mar del Plata atraviesa una etapa destacada en materia deportiva gracias a los resultados obtenidos por atletas locales en distintas competencias nacionales e internacionales. El presente del triatlón, el atletismo y la natación refleja años de trabajo, desarrollo de talentos y la labor de entrenadores que acompañan la formación de deportistas de alto rendimiento, muchos de los cuales entrenan en instalaciones del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER).

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Uno de los deportes que más satisfacciones viene entregando es el triatlón. El reciente Ironman de Florianópolis volvió a poner de manifiesto el nivel de los representantes marplatenses, que lograron resultados sobresalientes y nuevas clasificaciones para el Campeonato Mundial Ironman que se disputará el próximo 10 de octubre en Hawaii.

Entre las actuaciones más destacadas sobresalió Clara Debiassi, quien se quedó con la victoria en la categoría de 25 a 29 años y obtuvo su clasificación para el certamen mundial. Además, finalizó como la tercera mejor mujer amateur de toda la competencia, un resultado que la posiciona entre las principales exponentes de la disciplina en el continente.

También tuvo una destacada participación Gabriel Marangoni, que finalizó segundo en la categoría 45 a 49 años con un tiempo de 8 horas, 44 minutos y 14 segundos. El registro le permitió convertirse en el argentino más rápido de la prueba y ubicarse en el puesto 17 de la clasificación general amateur masculina. Su próximo gran desafío será el Campeonato Mundial Ironman 70.3, previsto para septiembre en Niza, Francia.

Otra de las figuras del certamen fue Mariela Mazzitelli, quien dominó la categoría 55 a 59 años y consiguió una nueva clasificación para el Campeonato Mundial tras imponerse con autoridad en todos los segmentos de la competencia.

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Además de estos resultados, el triatlón marplatense continúa aportando representantes a la Selección Argentina. Tiago Muñoz, considerado actualmente el principal referente local de la disciplina, competirá este fin de semana en la Copa del Mundo de Huatulco, México, junto al también marplatense Iván Anzaldo. A su vez, jóvenes talentos como Federica Carletto y Florián Muñoz continúan sumando experiencia y afianzando su crecimiento en competencias de alto nivel.

El atletismo sigue acumulando logros

El atletismo marplatense también atraviesa una etapa de grandes resultados. En lo que va del año, varios representantes de la ciudad consiguieron actuaciones destacadas en torneos internacionales y continúan preparándose para nuevos compromisos de alto rendimiento.

En el Meeting Internacional de Atletismo realizado en Valdivia, Chile, Mar del Plata ocupó los tres lugares del podio en los 3.000 metros gracias a la victoria de Micaela Levaggi, seguida por Belén Casetta y Sofía Luna.

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Por otra parte, en los Juegos Sudamericanos de la Juventud desarrollados en Panamá, Juana Echeverría obtuvo la medalla de plata en salto con garrocha, mientras que Agustín Bandiera finalizó quinto en la prueba de 1.500 metros.

En el Maratón de Santiago de Chile, Florencia Borelli consiguió el segundo puesto en los 42 kilómetros y Belén Casetta se impuso en la prueba de 21 kilómetros, reafirmando el gran nivel del atletismo marplatense en competencias de fondo.

El Campeonato Iberoamericano de Atletismo disputado en Lima, Perú, volvió a tener fuerte protagonismo local. Allí, Micaela Levaggi conquistó las medallas de oro en los 1.500 y 5.000 metros, Belén Casetta se quedó con el primer puesto en los 3.000 metros con obstáculos y Diego Lacamoire obtuvo la medalla dorada en los 1.500 metros.

A estos resultados se sumó recientemente el Campeonato Nacional de Cross Country, donde Mar del Plata celebró tres títulos nacionales gracias a las victorias de Anahí Castaño en la categoría Mayores, Renata Sáenz en U14 y Agustín Bandiera en U18.

La natación también atraviesa un gran presente

La natación marplatense continúa consolidándose en el ámbito nacional e internacional con varios representantes que vienen obteniendo resultados destacados.

Delfina Suárez participó del torneo Sectionals Ocala Florida, en Estados Unidos, donde logró subir al podio y mejorar sus marcas oficiales en las pruebas de 50 y 100 metros espalda. Además, colaboró para que la Selección Argentina obtuviera el primer puesto en la clasificación por equipos. A nivel clubes representa al Natatorio Rosso.

Otro de los nombres destacados es Matías Chaillou, representante del Club Atlantis, quien tuvo una actuación sobresaliente en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Allí obtuvo diez medallas: dos de oro, cinco de plata y tres de bronce. Además, estableció récords nacionales y del campeonato y fue elegido como uno de los abanderados de la delegación argentina.

Actualmente, Chaillou se encuentra preparando su participación en los XIII Juegos Suramericanos ODESUR, que se desarrollarán en la provincia de Santa Fe entre el 12 y el 26 de septiembre.

El panorama se completa con otros nadadores marplatenses que continúan trabajando para mantenerse entre los mejores del país. Ulises Saravia, Catalina Acacio, Malena Toni, Guido Buscaglia e Ivo Casini se preparan para afrontar competencias nacionales, regionales e internacionales con el objetivo de seguir integrando la Selección Argentina y participar en los principales torneos del mundo.

Los resultados obtenidos durante los primeros meses del año ratifican el gran presente del deporte marplatense y reflejan el trabajo sostenido de atletas, entrenadores e instituciones que continúan posicionando a la ciudad como una referencia nacional en distintas disciplinas de alto rendimiento.

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