El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se llevará a cabo del 6 al 15 de noviembre, tendrá finalmente al Teatro Auditorium como una de sus sedes, confirmó el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura EMTURYC, Bernardo Martín.

En diálogo con El Marplatense, Martín explicó: “Tuvimos contacto con el área de la Provincia, van a hacer un esfuerzo y no nos cobran para usar las instalaciones del complejo teatral. No era un capricho".

Según pudo saber este medio, la subsecretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, Victoria Onetto, fue quien intervino en las negociaciones. "Nosotros habíamos intimado a la Provincia para que nos diera un presupuesto y resolviera las contrataciones. Expusimos todo en la charla, respecto a lo que habíamos tenido sobre el espacio”.

El titular del EMTURYC destacó que la decisión garantiza que los 10 días del festival internacional se puedan desarrollar con normalidad, asegurando la realización de proyecciones, actividades y eventos paralelos en el emblemático teatro de la ciudad.

