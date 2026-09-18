La Fiesta PLOP celebrará su vigésimo aniversario este sábado 19 a las 23:59 en Club TRI (20 de Septiembre 2650), con una edición especial de su formato Dancetería para recibir la primavera.

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Con dos décadas de trayectoria en la escena nocturna local, la propuesta estará centrada en la pista de baile sin pausas, combinando remixes, disco y electropop bajo la musicalización del DJ Lean Pzvn.

La selección incluirá hits intergeneracionales de artistas como Madonna, Kylie Minogue, Michael Jackson, Prince, David Bowie, Pet Shop Boys, Depeche Mode, Beyoncé, Britney Spears, Dua Lipa, Purple Disco Machine y Lady Gaga, con el objetivo de unir clásicos y sonidos actuales.

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El concepto del evento apunta a una experiencia bailable continua, con temas que “todos conocemos de memoria” y una estética que evoca “flores, mariposas y noches que empiezan a oler a verano”, en línea con la llegada de la nueva estación.

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