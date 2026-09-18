La conductora de televisión Mirtha Legrand fue internada nuevamente hoy en el sanatorio Mater Dei de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras presentar complicaciones respiratorias a pocos días de haber recibido el alta médica por un cuadro bronquial.

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La presentadora de 99 años había sido hospitalizada el lunes 7 para realizarse estudios vinculados a una bronquitis persistente y había recibido el alta el domingo 13, cuando regresó a su domicilio para continuar con la recuperación.

Sin embargo, en las últimas horas presentó una recaída con síntomas compatibles con un cuadro respiratorio, lo que motivó su reingreso al centro de salud para una nueva evaluación y seguimiento clínico.

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Ante esta situación, la producción del programa confirmó que Juana Viale será la encargada de conducir la emisión del fin de semana, que contará con la presencia de Martín Menem, Juana Repetto, Guillermo Pfening, Alvaro Navia y Jésica Bossi, entre otros invitados.

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