La presentación será este domingo 20 de septiembre a las 17. El concierto estará dirigido por el maestro Claudio Corradini y tendrá entradas generales y tarifas especiales para jubilados, residentes y estudiantes.

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La Orquesta Municipal Infanto Juvenil volverá a subir al escenario del Teatro Colón de Mar del Plata este domingo 20 de septiembre, desde las 17, para ofrecer un nuevo concierto ante el público de la ciudad.

Bajo la dirección del maestro Claudio Corradini, la agrupación presentará un repertorio renovado y diverso, en una propuesta pensada para disfrutar en familia y que permitirá volver a escuchar a los jóvenes músicos que integran la orquesta.

La formación está compuesta por niños y jóvenes marplatenses y funciona como un espacio de aprendizaje y formación musical, además de promover el trabajo colectivo y el desarrollo artístico de sus integrantes.

El concierto anual se transformó en una propuesta tradicional dentro de la agenda cultural de la ciudad y cada año reúne a familias y público en general para acompañar el crecimiento de los músicos y conocer una nueva selección de obras.

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Las entradas tienen un valor de $10.000 para el público general, mientras que jubilados, residentes y estudiantes podrán acceder a una tarifa especial de $7.500.

Las localidades se pueden adquirir en la boletería del Teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665. La atención es de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 21, y los fines de semana de 16 a 21.

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