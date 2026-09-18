Out of Control volverá a presentarse en Mar del Plata con “Una Noche de Rock & Roll”, un espectáculo que tendrá lugar este sábado 19 de septiembre, desde las 21, en el soundroom de San Luis 2849.

Ads

Puede interesarte

Con más de una década de trayectoria, la banda marplatense prepara un repertorio centrado en los grandes clásicos de The Rolling Stones, al que sumará las nuevas canciones de Foreign Tongues.

El show contará con nueve músicos en escena y buscará recuperar la energía característica del rock & roll, con una propuesta pensada para recorrer canciones que forman parte de la historia del género y generar un encuentro cercano con el público.

La presentación será además un nuevo capítulo en la trayectoria de Out of Control, que durante 2025 fue distinguida con el Premio Estrella de Mar a Mejor Tributo. El reconocimiento se sumó a los más de diez años de actividad de la banda sobre distintos escenarios.

“Una Noche de Rock & Roll” permitirá así reencontrarse con los clásicos de los Stones y, al mismo tiempo, conocer la nueva etapa musical de Out of Control a través de sus propias canciones.

Ads

Las entradas se encuentran disponibles en la boletería de Chauvin y a través de entradas.chauvin.com.ar.

Ads