Un momento cargado de emoción se vivió en el programa Es mi sueño, donde un joven de 17 años impactó al público y al jurado con una interpretación de tango, la canción Pasional de Jorge Falcón.

Ads

El participante, identificado como Valentín Benavídez, eligió un clásico del género y logró destacarse por su técnica y expresividad, a pesar de su corta edad. Su presentación generó una fuerte reacción en el estudio y fue especialmente valorada por Abel Pintos, quien no pudo ocultar su emoción.

Tras la actuación, el cantante subió al escenario para abrazarlo y elogió su respeto por el tango, remarcando lo significativo que resulta ver a jóvenes interpretar este tipo de música.

Ads

El momento se volvió uno de los más destacados del programa, no solo por la calidad vocal del participante, sino también por la conexión generada con el jurado y el público, que acompañó con una ovación.

Ads