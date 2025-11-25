Abel está cumpliendo sus primeros 30 años con la música, hace algunos meses sorprendió a su público anunciando que festejaría este gran aniversario con un tour por varias ciudades. Luego de mucha espera y una gran expectativa, ayer dio inicio al mismo.

En una noche soñada, con localidades agotadas, y bajo un cielo estrellado, Abel subió al escenario del Anfiteatro Municipal de Rosario para brindar un show histórico.

Fueron más de dos horas y media de concierto en las que no faltaron las canciones más icónicas de sus tres décadas de carrera.

“Abel 30 Años” es un concierto que marcará un nuevo hito en la carrera del artista y que tendrá su próxima parada el 6 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Ciudad Universitaria. Con muchas sorpresas promete ser una noche inolvidable. Las localidades se encuentran disponibles en www.enigmatickets.com

