En las últimas horas comenzó a circular un video de Abel Pintos que generó críticas en redes sociales, ya que un recorte de la situación daba a entender que el cantante evitaba sacarse fotos con sus fanáticos.

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Sin embargo, luego apareció la grabación completa y también un mensaje del entorno del cantante donde explicaron lo ocurrido. “Abel, como siempre, cálido, respetuoso, educado”, escribieron junto al video, asegurando que no solo se sacó fotos con quienes se le acercaron, sino que además buscó el mejor lugar para hacerlo con comodidad, tranquilidad y seguridad para todos.

Según detallaron, algunas fanáticas lo vieron caminando y fueron a su encuentro, mientras otro grupo ya lo esperaba en la puerta del hotel. Por eso, Abel les pidió avanzar unos metros hasta la entrada del lugar para poder saludar a todos juntos.

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Finalmente, el artista se acercó, habló con sus seguidores y se tomó fotos con todos, lo que cambió por completo la versión inicial que había comenzado a circular.

VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DXqNBZ5Dkbx/?igsh=MW9pM3VwZ3p5b3Nidg==

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