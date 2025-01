Abel Pintos hizo vibrar esta noche a un Teatro Tronador BNA colmado, en la primera de las cuatro funciones que realizará en Mar del Plata. El cantante y compositor bahiense interpretó desde sus clásicas canciones, como El adivino o La llave, hasta su más reciente lanzamiento Creo en ti.

Después de esta espectacular noche, con la presencia de Mirtha Legrand en uno de los palcos, Abel se volverá a presentar mañana en el Tronador y también la semana siguiente, el lunes 27 y el martes 28 de enero. Es tal el furor por el exitoso artista que desde el 10 de enero las entradas se encuentran totalmente agotadas.

En este concierto único, compartió canciones de toda su carrera, como De repente, Creo en ti, Sueño dorado, Sin principio ni final, La llave, No me olvides, El hechizo, Aquí te espero, Tiempo, Es ahora, El adivino, Pájaro cantor, Y la hice llorar, Que me falte todo o Piedra libre.

No es la primera vez que el cantante deslumbra a marplatenses y turistas en el Teatro Tronador. Es que el verano pasado, similar a la serie de 34 shows en el mítico Luna Park junto a Luciano Pereyra, se subió once veces al escenario ubicado en Santiago del Estero al 1746.

EL GRANDIOSO AÑO DE ABEL

El bahiense se convirtió en el artista número uno de la escena musical argentina en la actualidad. Comenzó el 2024 realizando su segundo año consecutivo de residencia en Mar del Plata y luego realizó cuatro Luna Park totalmente agotados, giras por Rosario con tres funciones en el Metropolitano y por Córdoba con otras tres funciones en el estadio Atenas.

Además, presentó su primera colaboración con Luciano Pereyra, la canción Es ahora, la cual tuvo más de 1.000.000 de visitas a pocas horas de su lanzamiento. También anunciaron las 34 noches inolvidables en el Luna Park, con las que batieron un récord histórico para la música nacional.

Por otra parte, inauguró un Campo Escuela Recreativo en el establecimiento La Matera, por la que recibió una declaración de interés otorgada por la Municipalidad de Mercedes. Fue invitado a cantar el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa América y lanzó, como adelanto de su próximo disco como intérprete, tres singles: De repente, Me dediqué a perderte, grabada en México junto al reconocido dúo Ha Ash, y Creo en ti.

Abel lleva más de 29 años de carrera, durante la cual editó 14 álbumes: 12 álbumes de estudio y 2 registros en concierto. Dentro de ellos se destaca La familia festeja fuerte, grabado en diciembre de 2017 en River Plate, que a su vez contó con una edición de lujo en formato libro de fotos, con CD y DVD.

La gira de La familia festeja fuerte se celebró con 36 conciertos en 28 ciudades, en 10 países (España, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina), convocando a más de 100.000 personas en un corto tiempo.