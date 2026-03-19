Abel Pintos protagonizó un momento tan inesperado como emotivo en televisión al recordar cuál fue su primer trabajo cuando era apenas un chico. La confesión se dio en medio de su participación en el programa Es mi sueño, donde dejó ver una faceta poco conocida de su vida.

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En un clima distendido, el cantante contó que de niño hacía huevos de Pascua para vender en su barrio, una experiencia que despertó sorpresa y risas entre los presentes. “Yo hacía huevos de Pascua cuando era chico para vender en el barrio”, relató, generando incredulidad inmediata en el estudio.

Lejos de tratarse solo de una anécdota divertida, el recuerdo también mostró el costado más simple y cercano del artista, mucho antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la música argentina.

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La reacción del jurado y del conductor no tardó en llegar, con comentarios entre asombro y humor. Incluso, ante las risas, el propio cantante respondió con naturalidad, dejando en claro que compartía una parte genuina de su historia personal.

El momento se volvió rápidamente uno de los más comentados del programa, ya que combinó cercanía, espontaneidad y emoción, mostrando el recorrido del artista desde sus comienzos hasta su presente consagrado.

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Con este tipo de historias, Abel Pintos reafirma el vínculo con el público, que no solo lo sigue por su música sino también por su perfil auténtico y su historia de vida.

