Abel Pintos comenzó su nueva gira por España con una convocatoria masiva y localidades agotadas en cada presentación. El tour se inició en Málaga, donde el artista brindó un show de más de dos horas en la sala París 15 ante un público que lo recibió con una cálida bienvenida desde temprano.

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Durante el concierto, Pintos repasó gran parte de sus clásicos y también presentó algunas de sus canciones más recientes, en una noche marcada por la emoción y la conexión con sus seguidores. Desde su llegada a la ciudad andaluza, cientos de fanáticos se acercaron para acompañarlo y saludarlo.

La gira continuó este jueves en la reconocida sala Razzmatazz de Barcelona y seguirá el sábado en Valencia, en la Sala Repvblicca. El cierre será el domingo en La Riviera de Madrid, otra de las fechas que ya tiene entradas agotadas.

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Tras completar el recorrido europeo, el cantante regresará a la Argentina para continuar con su agenda artística local. Sin embargo, el impacto de esta nueva visita ya abrió la puerta a futuros proyectos en España, donde el vínculo con el público no deja de fortalecerse.

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