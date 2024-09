1 / 8















En el marco del lanzamiento oficial de la temporada en el Teatro Tronador, el actor Gabriel Goity estuvo presente este viernes brindando una charla abierta a distintas escuelas que poseen esta rama artística y a decenas de marplatenses que se acercaron para ser parte del encuentro.

El artista dialogó con el entrevistador Daniel Bertagno quien le consultó cómo nació su profesión. Allí afirmó que su pasión fue impulsada a los 16 años por “un amor que no resultó” y la asistencia a una obra que le despertó el deseo de interpretarla: “Fui a ver Cyrano y me cambió la vida. Quedé deslumbrado y me atrapó”.

En sus comienzos, el actor expresó que “no pensaba vivir de la actuación” pero que gracias a la gratuidad de la Escuela Nacional de Arte Dramático, pudo realizar su carrera.

Entre las preguntas que realizaron los espectadores, las temáticas que trascendieron fueron una de las últimas producciones en las que participó, “El Encargado”, “Adentro” y el nacimiento de un teatro que cumplió sueños y algo más técnico en cuanto a la actuación: ¿Cómo hace para no quedar encasillado y solo ser reconocido por un personaje?. Ante un público expectante que rió y aplaudió, el actor respondió: “Me encanta actuar y el que se encasilla es porque trabajó bien. Me resulta difícil hacer humor”.

Sobre el cierre de la charla, el artista Abel Pintos realizó una aparición sorpresa que fue aclamada por los presentes y entre abrazos, halagos y una anécdota de “ser vecinos con el Puma y nunca haberse cruzado”, el cantante le dio la bienvenida a “su casa”, en referencia al teatro Tronador, y anticipó una temporada de trabajo juntos en el Tronador.

Entre un paralelismo del humor y la seriedad, el “Puma” indicó que “no hay excusas para no hacer teatro” y de esa forma transformó la charla en un encuentro motivador para los que asistieron y se encuentran comenzando su carrera actoral.