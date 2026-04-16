En el marco del Día Mundial de la Voz, el cantante Abel Pintos participó de un encuentro organizado por la Universidad de Buenos Aires, a través de su Facultad de Medicina, donde compartió una charla con especialistas, estudiantes y pacientes sobre el cuidado vocal.

Ads

La actividad, realizada bajo el lema “El cuidado de nuestras voces - Voces que inspiran”, reunió a referentes del ámbito médico y artístico. Durante la jornada, el artista conversó junto a la profesional Katie Viqueira sobre la importancia de preservar la voz, una herramienta esencial tanto en la vida cotidiana como en el ámbito profesional.

Pintos estuvo acompañado por Marcelo González, con quien mantiene desde hace años un fuerte compromiso con iniciativas vinculadas a la salud y la educación. Ambos vienen impulsando distintas acciones solidarias que articulan el mundo artístico con el ámbito sanitario.

Ads

En ese sentido, se destaca que tanto el cantante como González donan a perpetuidad las regalías generadas por el disco Alta en el Cielo a distintas instituciones médicas. Entre ellas se encuentran el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari.

La iniciativa solidaria, vigente desde hace varios años, busca contribuir al financiamiento de la investigación, la atención médica y el desarrollo de estas instituciones públicas, consolidando un modelo de colaboración entre el arte y la salud.

Ads

La participación en la jornada no solo puso el foco en la importancia del cuidado vocal, sino que también volvió a evidenciar el compromiso sostenido de ambos con la educación y la salud pública.