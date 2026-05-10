Abel Pintos vivió una noche especial en Madrid al recibir en su camarín la visita de Julián Álvarez, quien asistió al show acompañado por su pareja y un grupo de amigos antes del inicio del concierto en La Riviera.

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El encuentro se dio en medio del exitoso paso del artista argentino por España, donde realizó una gira de cuatro presentaciones en distintas ciudades, todas con entradas agotadas. En la previa del recital, Abel compartió una charla distendida con el futbolista y con Marcelo González, en la que hablaron tanto del gran presente profesional de ambos como de los proyectos que vienen por delante.

Durante la conversación también hubo tiempo para intercambiar regalos. Julián Álvarez le obsequió al cantante una camiseta del Atlético de Madrid, club en el que actualmente se desempeña, mientras que Abel le entregó su disco de canciones patrias y el libro "Abel 30 Años” con una dedicatoria, publicación que repasa distintos momentos de su carrera artística.

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Además del presente musical de Pintos en Europa, uno de los temas que surgió naturalmente fue el próximo Mundial y la preparación de la Selección argentina, de la cual Julián es una de las principales figuras tras la histórica consagración en Qatar 2022.

El encuentro quedó marcado por la admiración mutua entre dos referentes argentinos de ámbitos diferentes, pero unidos por la popularidad y el cariño del público tanto en el país como en el exterior.

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