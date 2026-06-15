Rosario se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Bandera, uno de los eventos populares más convocantes del país, que este año tendrá como gran atractivo la presentación de Abel Pintos, encargado de cerrar la jornada central de los festejos por el 20 de junio.

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Bajo el lema "Rosario, el orgullo de estar acá", la Municipalidad organizó una celebración que se extenderá durante todo el día en el sector del Monumento Nacional a la Bandera y los espacios públicos aledaños, con propuestas culturales, gastronómicas y recreativas para vecinos y turistas.

La actuación de Abel Pintos aparece como uno de los momentos más esperados de la jornada. El artista, uno de los músicos más populares de la escena nacional, será el encargado de ponerle el broche de oro a una programación que reunirá a miles de personas en el tradicional escenario montado frente al río Paraná.

Además del show principal, la grilla artística incluirá las presentaciones de La Vanidosa, Maggie Cullen, La Chamba Folk, Los Peñaloza, Amapola, Sandra Corizzo y Grupo, Ele Mariani, María Elena Sosa y José Pujol, entre otros artistas.

La propuesta se complementará con un circuito de peñas folclóricas, espectáculos de danza a cargo del Ballet Municipal de Danzas Argentinas y agrupaciones tradicionales, además de espacios destinados al baile popular.

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Como cada año, uno de los puntos fuertes será el Concurso de Asado a la Estaca, donde equipos de distintos puntos del país competirán para elaborar el mejor plato tradicional. También habrá ferias artesanales, puestos gastronómicos y sectores recreativos para toda la familia.

Desde la Municipalidad destacaron que la celebración busca reivindicar el valor simbólico de Rosario como cuna de la bandera argentina y consolidar una propuesta turística y cultural que cada año convoca a miles de visitantes de todo el país.

Los horarios, accesos y detalles de la programación pueden consultarse a través del sitio oficial de la Municipalidad de Rosario.

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