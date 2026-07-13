Con la premisa de generar un nuevo espacio para los artistas locales y contribuir al crecimiento de la escena independiente, Jade Music Argentina pondrá en marcha un ciclo de seis jornadas que reunirá a músicos de distintos géneros, propuestas culturales y actividades especiales.

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La primera edición se desarrollará del martes 14 al domingo 19 de julio en Baum Playa Grande (Bernardo de Irigoyen 3819). Todas las jornadas comenzarán a las 20, con entrada libre mediante reserva previa a través del Instagram de @baum.playagrande.

La programación abrirá el martes con una Noche Popular, protagonizada por Heredia Berté y Sandra Lojo. El miércoles llegará la Noche Acústica, con las presentaciones de Marian y Electra, mientras que el jueves tendrá como figura principal al reconocido productor y músico marplatense Leo Poletto, acompañado por el cierre de Marex.

El viernes será el turno del rock con Press y Wotah Fack, la única banda tributo de la semana, que homenajeará a Oasis. En tanto, el sábado se realizará el Evento Rider, que reunirá a agrupaciones de motociclistas como Sunset Riders, Ghost Riders, Vespa Club, Demonios Riders MC y Alpha Wolves, además de un desfile encabezado por Carla Coronel con indumentaria de las marcas GGFITWEAR y SNAP. La jornada contará con la apertura de El Acople, banda integrada exclusivamente por mujeres, y el cierre de Sansiberia.

El ciclo finalizará el domingo con una Noche de Tango, a cargo de Abril Rondinara y LeReiv. La producción ejecutiva está a cargo de Julián Berté, director de Jade Music Arg, con el acompañamiento de Sonido's como sponsor. Desde la organización destacaron que esta propuesta busca consolidarse como una nueva plataforma para visibilizar el talento marplatense y fortalecer el circuito local de música en vivo.

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