Con su característico punk rock barrial, el grupo promete una noche de música, amigos y energía, en un recital que buscará reunir tanto a su público habitual como a nuevos seguidores de la escena local.

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Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse de manera online a través de Doors Tickets, además de los puntos de venta físicos en Compacto (Moreno y Corrientes), Café al Paso (Moreno 4208), DAIAM (Córdoba 1911) y Mostros (Galería San Martín, local 6).

La presentación llega en un momento de intensa actividad para la banda, que recientemente lanzó tres nuevos cortes de difusión como anticipo de su próximo disco: "Salud Mental", grabado junto a Josu Korkostegui, histórico cantante de la banda vasca Parabellum; "Lagarto" y "El Patrón", todos disponibles en plataformas digitales.

Más de dos décadas de punk marplatense

The Garkas nació en Mar del Plata en 2004 de la mano de Marcelo Sacco y Ariel Biondi, con una propuesta influenciada por referentes como Los Violadores, La Polla Records y El Último Ke Zierre. Con una identidad ligada al barrio, al Club Alvarado y a la realidad social del país, la banda logró construir un público propio y consolidarse como una de las referencias del punk rock local.

Durante su trayectoria editó varios EP y el disco "Infernet" (2010), disponible en Spotify, con canciones como "De Igual a Igual", "El Cuchillo", "Eva", "Volver al Barrio" y "El Torito", además de versiones de clásicos de Barricada y La Polla Records.

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En 2024 celebró sus 20 años de carrera con un multitudinario show en Brewhouse y actualmente está integrada por Marcelo Sacco (voz), Ariel Biondi (bajo y coros), Agustín "Cata" Teves (guitarra y coros), Diego Picasso (guitarra principal) y Santiago Marcovecchio (batería).

Para escuchar a la banda se puede acceder a su perfil oficial en Spotify, mientras que sus novedades se publican en Instagram (@thegarkas.mdp) y Facebook (The Garkas).

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