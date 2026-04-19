El show tendrá lugar en el espacio musical ubicado en Diagonal Pueyrredón 3017; la convocatoria está prevista para las 21.30, mientras que el inicio del recital será a las 22.15hs. Las entradas tienen un valor de $8.000 y se puede reservar su asistencia a través de listas comunicándose con el bar.

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Press se formó en 2023 a partir del reencuentro musical de un grupo de amigos que ya habían compartido proyectos en su adolescencia.

Con mayor experiencia y una propuesta definida, la banda apuesta a consolidarse dentro de la escena local.

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Su sonido combina elementos de rock y pop, con influencias del indie y algunas baladas. El grupo está integrado por Luciano Prest (voz y guitarra), Lautaro Gambetta (guitarra y coros), Pablo Iberra (bajo), Gabriel Cacopardo (batería) y Martín Zaiden (teclado).

Actualmente, Press se encuentra presentando su EP “Histeria”, producido por Leo Poletto, con el que busca afianzarse en el circuito musical de la ciudad.

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