Press presenta en Dickens Pub su primer material “Histeria”
La banda marplatense se presentará el miércoles 21 de abril en Dickens Pub, donde continuará con la difusión de su primer material oficial, el EP debut titulado “Histeria”.
El show tendrá lugar en el espacio musical ubicado en Diagonal Pueyrredón 3017; la convocatoria está prevista para las 21.30, mientras que el inicio del recital será a las 22.15hs. Las entradas tienen un valor de $8.000 y se puede reservar su asistencia a través de listas comunicándose con el bar.
Press se formó en 2023 a partir del reencuentro musical de un grupo de amigos que ya habían compartido proyectos en su adolescencia.
Con mayor experiencia y una propuesta definida, la banda apuesta a consolidarse dentro de la escena local.
Su sonido combina elementos de rock y pop, con influencias del indie y algunas baladas. El grupo está integrado por Luciano Prest (voz y guitarra), Lautaro Gambetta (guitarra y coros), Pablo Iberra (bajo), Gabriel Cacopardo (batería) y Martín Zaiden (teclado).
Actualmente, Press se encuentra presentando su EP “Histeria”, producido por Leo Poletto, con el que busca afianzarse en el circuito musical de la ciudad.
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