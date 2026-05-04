El artista plástico Sergio Ochoa inaugurará una exposición que repasa su producción de los últimos años y pone el foco en la figura femenina como eje de exploración artística.

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La propuesta reúne obras realizadas desde 2010 hasta la actualidad y permite recorrer distintas etapas de su trabajo. En ese trayecto, lo femenino aparece como un concepto más que como una representación literal: un territorio donde se cruzan emociones, tensiones y experiencias.

A través de sus pinturas, Ochoa construye escenas cargadas de simbolismo, con figuras que habitan espacios ambiguos y narrativos. Hay una búsqueda que combina lo íntimo con lo expresivo, donde el cuerpo funciona como vehículo para transmitir estados y conflictos. “No se trata de representar a la mujer, sino de explorar lo femenino como un espacio emocional”, plantea el artista.

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La muestra también se inscribe en un momento particular de su carrera. En 2025 falleció Martín Riwnyi, su maestro y referente clave en su formación. Esa pérdida marca un punto de inflexión, pero también una continuidad: la obra de Ochoa profundiza ese legado desde una mirada propia, más consolidada.

Con un recorrido que incluye su paso por la publicidad y la producción, el artista fue desarrollando en paralelo una práctica pictórica sostenida, que hoy se refleja en una propuesta madura. En FÉMINA, esa experiencia se traduce en una obra que no busca explicar, sino generar una experiencia en quien la observa.

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La exposición abrirá el sábado 9 de mayo a las 19:30 y podrá visitarse hasta el 7 de junio, de martes a domingos entre las 15 y las 19, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata.