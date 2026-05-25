“Othelo” llega al Teatro Tronador
La reconocida obra dirigida por Gabriel Chamé Buendia se presentará el próximo 12 de junio en Mar del Plata. La propuesta combina humor físico, comedia y tragedia en una reinterpretación original del clásico teatral.
El Teatro Tronador BNA recibirá el próximo viernes 12 de junio a “Othelo”, una de las obras más celebradas de los últimos años por su innovadora adaptación del clásico de William Shakespeare.
Dirigida por Gabriel Chamé Buendia, la propuesta reinterpreta la historia desde el humor físico, el absurdo y la comedia, en una puesta dinámica y explosiva que ya pasó por distintos escenarios internacionales.
La obra toma los elementos centrales de la tragedia original, los celos, la manipulación y el drama, pero los transforma en una experiencia teatral atravesada por el clown, el lenguaje corporal y situaciones desopilantes.
“Drama, tragedia, celos… y una comedia que termina muy mal”, resume la propuesta de este espectáculo que logró consolidarse como uno de los fenómenos teatrales más destacados de la escena contemporánea.
La función será el viernes 12 de junio en el Teatro Tronador BNA y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.
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