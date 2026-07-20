La primera edición del Festival Del Mar: Jazz y Fusiones llegará a Mar del Plata del 23 al 25 de julio con una propuesta que reunirá a destacados músicos locales y nacionales en tres escenarios emblemáticos de la ciudad.

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El encuentro, que fue declarado de interés cultural por el Honorable Concejo Deliberante, busca consolidarse como un espacio de referencia para la escena de jazz local.

"Nuestro objetivo es que toda la escena jazzística de la ciudad se una bajo el manto de nuestro festival", destacaron los organizadores. La propuesta apuesta a un recorrido por el jazz contemporáneo, el blues y las músicas de fusión. "Se basa en lo moderno. Usamos el jazz y lo mezclamos con fusión, respetando la estructura del jazz", explicaron sobre el espíritu artístico del evento.

La programación comenzará el jueves 23 de julio en Dickens Pub (Diagonal Pueyrredón 3017), con una masterclass de batería a cargo de Chino Piazza, seguida por una jam session y presentaciones en vivo.

El viernes 24 la actividad continuará en Villa Victoria, acompañada de café boutique Peak Coffe en especialidades gastronómicas. El cierre será el sábado 25 en Espacio Cultural Cuatro Elementos, donde el público podrá disfrutar de un concierto acompañado por una cata de vinos.

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Entre los artistas confirmados figuran el Félix Barone Trío, Chino Piazza & Juampy Juárez Trío, Ceci Casco + Quartier Latin, Bluseras y el ensamble integrado por Herrera, Figliuolo, Viceconte y Maliandi, además de una banda marplatense invitada para la apertura de la primera jornada.

"El jazz es un estilo exigente, es un desafío que se siente en el alma", explicaron desde la organización.

La dirección general y producción del festival está a cargo de Leonardo Ielmini, Fabián Ricardo y Julián Berté, con coproducción de Jade Music Arg y el apoyo de la casa de instrumentos Sonidos.

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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Articket, la plataforma de Espacio Cuatro Elementos y en las boleterías correspondientes de cada sede. Más información puede encontrarse en el Instagram @festivaldelmarmdq.