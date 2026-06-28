Después de presentarse en escenarios de Europa, América y Asia, "Un poyo rojo" regresa a Mar del Plata. La aclamada obra protagonizada por Luciano Rosso y Alfonso Barón subirá al escenario del Teatro Roxy el próximo 4 de julio, en el marco de una nueva gira nacional.

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En diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, Rosso contó que el espectáculo acaba de regresar de China, el país número 35 en el que se presentó. "Es una alegría llegar a Mar del Plata y poder compartir con nuestro país. Siempre volver a Argentina tiene un plus", aseguró el actor, que actualmente reside en Montpellier, al sur de Francia.

La obra nació hace 16 años como un proyecto entre amigos con una premisa clara: crear un espectáculo que pudiera viajar por el mundo. "Queríamos hacer una obra liviana, sin escenografía difícil de trasladar y sin palabras. Apostamos al teatro físico, mezclando danza, clown, actuación, música y expresión corporal para contar una historia", explicó Rosso.

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Con más de mil funciones realizadas, "Un poyo rojo" se consolidó como uno de los espectáculos argentinos de mayor proyección internacional. Además, Rosso es reconocido por el video del "Pollito Pío", grabado durante una función en Madrid en 2014, que superó los 100 millones de reproducciones en redes sociales.

Sobre la propuesta que llegará a la ciudad, el artista invitó al público a disfrutar de una experiencia diferente. "Es una obra para olvidarse un poco de todo durante una hora, reírse, relajarse y pasar un buen momento. También invita a descubrir las capacidades físicas y expresivas que tiene el cuerpo humano", expresó.

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Rosso recordó además su vínculo con Mar del Plata, ciudad que visitó en distintas oportunidades tanto de vacaciones como por trabajo. El año pasado también presentó allí "Un poyo rojo", y destacó que volver a la ciudad "siempre es un placer". Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Plateanet y en la boletería del Teatro Roxy.

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