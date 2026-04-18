Cada 18 de abril se conmemora el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una efeméride impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y aprobada por la UNESCO con el objetivo de destacar la riqueza del patrimonio cultural de la humanidad.

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La iniciativa, establecida en 1983, promueve la reflexión sobre la importancia de conservar y proteger monumentos, sitios históricos y bienes culturales que forman parte de la identidad de las comunidades.

En este marco, se desarrollan en distintos países actividades como visitas guiadas, exposiciones y propuestas educativas que buscan acercar a la sociedad a su patrimonio y fomentar su cuidado.

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La jornada también invita a reflexionar sobre la vulnerabilidad de estos espacios frente al paso del tiempo, los conflictos y los desastres naturales, y resalta la necesidad de un compromiso colectivo para garantizar su preservación para las futuras generaciones.

Uno de los monumentos más emblemáticos que tiene nuestra ciudad es el conjunto escultórico de Monumento a los Lobos Marinos, ubicado en la tradicional Rambla frente al mar. Esta obra se convirtió con el tiempo en un símbolo indiscutido de la ciudad y en un punto de encuentro tanto para turistas y celebridades, como para residentes.

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Los gatos en Mar del Plata, 1970: de izq a der Alfredo Toth, Litto Nebbia, Ciro Fogliatta, Oscar Moro y Pappo Napolitano.

Las esculturas fueron realizadas por el artista José Fioravanti e inauguradas en 1941, en el marco de un proyecto que buscaba jerarquizar el frente costero. Representan a dos lobos marinos, una especie característica de la zona, y reflejan la identidad marítima de la ciudad. Talladas en piedra, las figuras transmiten solidez y se integran al paisaje del océano Atlántico.

A lo largo de los años, el monumento no solo se mantuvo como un ícono turístico, sino que también fue escenario de innumerables postales, celebraciones y momentos cotidianos. Su presencia resume parte de la historia y la cultura local, consolidándose como una de las imágenes más representativas de Mar del Plata.

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