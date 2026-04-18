monumento historico

Hoy se celebra el día Internacional de los Monumentos y Sitios
La fecha busca generar conciencia sobre el valor del patrimonio cultural y la importancia de su preservación en todo el mundo.
La fecha busca generar conciencia sobre el valor del patrimonio cultural y la importancia de su preservación en todo el mundo.
La empresa DF Entertainment fue la elegida en el concurso organizado por el Arzobispado, propietaria del espacio. Las remodelaciones contravienen normativas de protección histórica.
La emblemática postal de La Rambla marplatense aparece en el listado elaborado por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.
La Cámara de Diputados sancionó la ley para declarar Monumento Histórico Nacional a la única obra de Marcel Breuer en Latinoamérica. Se espera la promulgación por parte del Poder Ejecutivo para luego emplear un plan de restauración.