Marcelo González abre una vez más las puertas del Establecimiento La Matera a la comunidad, esta vez para ser sede de uno de los eventos deportivos más destacados: la primera edición del duatlón rural La Matera.

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Una jornada distinta, donde el deporte y la comunidad mercedina se reúnen para celebrar un domingo en familia, en un marco totalmente distinto a las ediciones anteriores.

Con espacios educativos, artísticos, gastronómicos y donde el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la sustentabilidad se trabajan a la orden del día, las familias vivirán una experiencia única.

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