En el marco de las vacaciones de invierno, el Teatro Municipal Colón será escenario de "El pulso eterno de Astor", un espectáculo integral que rinde homenaje a Astor Piazzolla a través de la música, la danza y la poesía. La función será el martes 21 de julio a las 21.

Ads

La propuesta invita al público a adentrarse en el universo creativo del compositor marplatense mediante una puesta escénica que reconstruye distintos momentos de su vida y su obra, con un recorrido por algunas de las piezas más emblemáticas de quien revolucionó el tango en el siglo XX.

La puesta cuenta con coreografías de Claudia Díaz, interpretadas por los bailarines Valentina Nicolini y Bruno Medina, quienes aportan una dimensión visual y expresiva que acompaña la intensidad de la música. Además, el espectáculo incorpora textos y obras de Horacio Ferrer y Eladia Blázquez, dos figuras fundamentales de la poesía del tango contemporáneo.

La voz estará a cargo de Karina Levine, reconocida por su trayectoria en la escena nacional, mientras que el músico Bruno García participará como invitado especial.

"Queremos que el público no solo escuche su música, sino que pueda acercarse a la dimensión artística y humana de Piazzolla. Es un homenaje realizado desde el respeto, la admiración y la pasión por su legado", expresaron desde la agrupación.

Ads

El espectáculo es impulsado por Oblivion, un proyecto musical marplatense dedicado a la interpretación y difusión de la obra de Astor Piazzolla. La agrupación se caracteriza por una búsqueda sonora que respeta el fraseo, la intensidad expresiva y el espíritu innovador del compositor.

La formación está integrada por:

Germán Galbato , bandoneón (integrante de la Orquesta Municipal de Tango).

, bandoneón (integrante de la Orquesta Municipal de Tango). Fernando Romairone , batería.

, batería. Gustavo Sosa , piano.

, piano. Emanuel Soulé , bajo (integrante de la Orquesta Municipal de Tango).

, bajo (integrante de la Orquesta Municipal de Tango). Karina Levine, voz.

Con una propuesta que combina música en vivo, danza y narrativa, "El pulso eterno de Astor" busca acercar al público la dimensión artística y humana de uno de los músicos argentinos más influyentes de todos los tiempos.

Ads

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000 y pueden adquirirse en el Instituto Romairone (Entre Ríos 2930), de 14 a 20, o comunicándose al 223 342-9843.

El valor de la entrada general será de $20.000.