Cada 1° de agosto, miles de personas en Argentina renuevan una tradición ancestral: tomar caña con ruda en ayunas. El ritual, estrechamente ligado a la celebración del Día de la Pachamama, tiene sus raíces en los pueblos originarios de América y, con el paso de los años, se convirtió en una costumbre que trasciende generaciones.

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La creencia popular sostiene que la mezcla de caña y ruda ayuda a atraer la salud, la buena suerte y la prosperidad, además de proteger contra la envidia, los malos augurios y las energías negativas. Aunque existen distintas formas de cumplir el rito, lo habitual es beber tres tragos, siete sorbos o un vaso completo durante la mañana del primer día de agosto.

La tradición nació principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes. Los pueblos guaraníes utilizaban la ruda por sus propiedades medicinales, especialmente para aliviar problemas digestivos y otros malestares. Con el tiempo, y tras la llegada de los españoles, el aguardiente de caña reemplazó a las bebidas fermentadas que se elaboraban originalmente con frutos como el algarrobo, el chañar o la tuna.

Agosto era considerado un mes difícil debido al frío, las lluvias y las enfermedades que afectaban tanto a las personas como al ganado. Por eso, la combinación de caña y ruda comenzó a utilizarse como un remedio natural y, con el correr de los años, adquirió también un fuerte significado simbólico para "espantar los males del invierno".

Aunque la fecha tradicional es el 1° de agosto, quienes no puedan realizar el ritual ese día tienen la posibilidad de hacerlo hasta el 15 del mes, según la costumbre popular.

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Cómo se prepara la caña con ruda

La receta es sencilla. Se necesita una botella de vidrio, aguardiente de caña —aunque algunas personas utilizan ginebra— y una ramita de ruda macho. La preparación debe hacerse con al menos una semana de anticipación para que la planta libere sus propiedades en la bebida, aunque también puede utilizarse la elaborada el año anterior.

Más allá de las creencias, la caña con ruda sigue siendo uno de los rituales más representativos de la celebración de la Pachamama y una tradición que cada año vuelve a reunir a quienes buscan comenzar agosto con un gesto cargado de simbolismo.

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