Luego de disfrutar de unos días de descanso en Pujato, Santa Fe, Lionel Scaloni emprendió este domingo el regreso a Mallorca, España, donde reside junto a su esposa e hijos. Su partida marcó el cierre de una semana muy especial, en la que recibió el cariño constante de los vecinos que se acercaron para saludarlo después de la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026.

Ads

Antes de abandonar el pueblo, la familia del entrenador dejó un mensaje escrito en un cartel colocado en la puerta de la casa. Con una frase simple y cargada de gratitud, buscaron agradecer las innumerables muestras de afecto y, al mismo tiempo, avisar a quienes seguían acercándose que el director técnico ya había partido. El mensaje decía: "Leo ya se fue. Gracias por tanto cariño".

La imagen del cartel comenzó a circular rápidamente en las redes sociales y fue interpretada como un nuevo reflejo del estrecho vínculo que Scaloni mantiene con su localidad natal. Durante su estadía, decenas de personas pasaron por la vivienda para entregarle obsequios, pedirle fotografías, compartir unas palabras o simplemente manifestarle su reconocimiento por el trabajo realizado al frente de la Selección argentina.

El entrenador permaneció cerca de una semana en Pujato, donde además de reencontrarse con familiares y amigos pudo disfrutar de unos días de tranquilidad tras la intensa actividad que demandó la Copa del Mundo. Su llegada al pueblo había estado acompañada por una cálida bienvenida, con vecinos que lo recibieron entre aplausos y cánticos de apoyo, destacando el orgullo que representa para la comunidad.

En esos días, Scaloni también agradeció públicamente el respaldo de la gente y valoró el esfuerzo realizado por el plantel argentino durante el torneo. Si bien reconoció la tristeza por no haber podido quedarse con el título, remarcó que el equipo dejó todo en la cancha y pidió reconocer el mérito de España, que se consagró campeona tras imponerse por 1-0 en la final.

Ads

Con su regreso a Europa concluyó una visita que volvió a poner de manifiesto el fuerte lazo que une al entrenador con Pujato. Una vez más, el afecto de los vecinos quedó reflejado en cada saludo y en una despedida que tuvo como broche un sencillo cartel de agradecimiento, convertido en símbolo del cariño mutuo entre Scaloni y el pueblo que lo vio crecer.

Puede interesarte

Ads