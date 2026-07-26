La Carolina, una localidad serrana de San Luis, lanzó una particular iniciativa para atraer visitantes durante las vacaciones de invierno: sorteará muestras de oro de 18 quilates entre los turistas que recorran el pueblo.

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La propuesta comenzó el sábado 18 de julio y se extenderá durante diez días. Cada tarde, a las 17, se realizará un sorteo en la oficina de Informes Turísticos y se entregará una muestra del metal extraído de los arroyos de la zona. En total habrá diez premios.

Para participar no es necesario inscribirse previamente. Los visitantes únicamente deben conservar el ticket de estacionamiento del Pueblo Peatonal, ya que cada jornada competirán todos los comprobantes emitidos durante ese día. El ganador deberá presentar el suyo para retirar el premio.

La elección del oro está relacionada con la historia minera de La Carolina, donde todavía trabajan pirquineros dedicados a su extracción artesanal. Con la iniciativa, el municipio busca promocionar el turismo y reforzar la identidad de la localidad.

El pueblo está ubicado a unos 80 kilómetros de la ciudad de San Luis y a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Entre sus principales propuestas se encuentran las cabalgatas, el trekking, el senderismo, la visita a museos, las cafeterías y una reserva de llamas.

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Además, La Carolina fue seleccionada en 2023 como finalista entre los mejores pueblos turísticos del mundo por la Organización Mundial del Turismo, reconocimiento que fortaleció su perfil como destino de naturaleza e historia.

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