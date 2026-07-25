El impacto global de los eventos deportivos volvió a consolidarse como un motor clave para el turismo internacional. Según datos de Booking.com, el archipiélago de Cabo Verde registró un incremento del 750% en las búsquedas realizadas por usuarios argentinos, impulsado por el auge del fútbol en la agenda internacional.

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La tendencia también se replicó en otros países de la región, con subas del 900% en Brasil, 530% en Colombia y 132% en México. El fenómeno se vincula con los resultados de la Encuesta sobre Viajes Deportivos 2026, elaborada por la plataforma, donde casi el 60% de los argentinos afirmó estar dispuesto a viajar al exterior para presenciar un partido.

Este renovado interés posicionó a Cabo Verde dentro del radar turístico local. El destino, compuesto por islas volcánicas en el Atlántico, se destaca por sus playas, su oferta de deportes acuáticos y su identidad cultural marcada por influencias africanas y portuguesas. Dentro del archipiélago, las islas de Sal y Boa Vista concentran la mayor atracción para los visitantes.

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En paralelo, el informe también identificó un crecimiento en la demanda hacia otros destinos internacionales. Curazao registró un aumento del 39% en las búsquedas, mientras que Noruega mostró una suba del 9%.

Al respecto, la gerente general de Booking.com para Argentina, Jimena Gutiérrez, destacó el rol que cumplen las competencias deportivas para instalar nuevos destinos en el imaginario del público. Los datos reflejan que la pasión futbolera continúa siendo un factor determinante en la elección de viajes y en la diversificación de la oferta turística global.

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