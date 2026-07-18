El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) registró un total de 103 víctimas de muertes violentas por motivos de género en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. La cifra equivale a un femicidio cada 42 horas, lo que mantiene en evidencia la gravedad de la problemática a nivel nacional.

Ads

Si bien el informe marca una leve disminución respecto al mismo período de 2025 (cuando se contabilizaron 124 casos), desde el organismo advierten que la tendencia a la baja no implica una reducción estructural de la violencia de género.

Del total de casos, el 79,6% corresponde a femicidios directos, mientras que también se registraron femicidios vinculados, transfemicidios, suicidios feminicidas y crímenes asociados al narcotráfico. En el 86% de los hechos existía un vínculo previo entre la víctima y el agresor, principalmente parejas o ex parejas.

Puede interesarte

El informe confirma además que los espacios más peligrosos siguen siendo los ámbitos privados: el domicilio compartido y la vivienda de la víctima concentran la mayoría de los casos, lo que refuerza el carácter intrafamiliar de estos crímenes. En cuanto a la modalidad, predominan los ataques con armas blancas, seguidos por armas de fuego.

En términos de impacto social, los femicidios dejaron 79 hijos menores sin madre, mientras que el acceso a la reparación económica prevista por la Ley Brisa continúa presentando dificultades administrativas.

Ads

A nivel territorial, la provincia de Buenos Aires lidera en cantidad de casos, aunque al analizar la tasa proporcional, las cifras más altas se registran en provincias como Santiago del Estero y Entre Ríos.

Puede interesarte

El informe también advierte sobre el perfil de los agresores, con una mayoría en el rango de 31 a 50 años, y un dato preocupante: 20 femicidas se suicidaron tras cometer el crimen, reflejando la complejidad y gravedad de estos episodios.

En este contexto, el OFDPN insiste en la necesidad de profundizar políticas públicas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para abordar una problemática que, pese a las variaciones estadísticas, continúa siendo una de las más urgentes a nivel social.

Ads