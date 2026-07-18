Violencia de género: bajan los casos, pero la crisis sigue intacta
El Observatorio de Femicidios reportó 103 víctimas en seis meses. Aunque hay una leve baja respecto a 2025, advierten que la violencia de género sigue siendo una problemática estructural.
El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN) registró un total de 103 víctimas de muertes violentas por motivos de género en Argentina entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026. La cifra equivale a un femicidio cada 42 horas, lo que mantiene en evidencia la gravedad de la problemática a nivel nacional.
Si bien el informe marca una leve disminución respecto al mismo período de 2025 (cuando se contabilizaron 124 casos), desde el organismo advierten que la tendencia a la baja no implica una reducción estructural de la violencia de género.
Del total de casos, el 79,6% corresponde a femicidios directos, mientras que también se registraron femicidios vinculados, transfemicidios, suicidios feminicidas y crímenes asociados al narcotráfico. En el 86% de los hechos existía un vínculo previo entre la víctima y el agresor, principalmente parejas o ex parejas.
El informe confirma además que los espacios más peligrosos siguen siendo los ámbitos privados: el domicilio compartido y la vivienda de la víctima concentran la mayoría de los casos, lo que refuerza el carácter intrafamiliar de estos crímenes. En cuanto a la modalidad, predominan los ataques con armas blancas, seguidos por armas de fuego.
En términos de impacto social, los femicidios dejaron 79 hijos menores sin madre, mientras que el acceso a la reparación económica prevista por la Ley Brisa continúa presentando dificultades administrativas.
A nivel territorial, la provincia de Buenos Aires lidera en cantidad de casos, aunque al analizar la tasa proporcional, las cifras más altas se registran en provincias como Santiago del Estero y Entre Ríos.
El informe también advierte sobre el perfil de los agresores, con una mayoría en el rango de 31 a 50 años, y un dato preocupante: 20 femicidas se suicidaron tras cometer el crimen, reflejando la complejidad y gravedad de estos episodios.
En este contexto, el OFDPN insiste en la necesidad de profundizar políticas públicas de prevención, asistencia y acceso a la justicia para abordar una problemática que, pese a las variaciones estadísticas, continúa siendo una de las más urgentes a nivel social.