El mercado automotor de Argentina atraviesa un proceso de transformación tecnológica tras registrar un récord histórico de ventas de vehículos electrificados durante el primer semestre de 2026, con un total de 42.105 unidades comercializadas.

Ads

Según datos de Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por los modelos híbridos, que concentraron 38.245 patentamientos y marcaron un aumento interanual del 314,9%.

No obstante, el segmento más dinámico fue el de los autos 100% eléctricos, que alcanzó las 3860 unidades vendidas, con un salto del 879,7% respecto al mismo período de 2025. Sólo en junio se registraron 865 patentamientos, evidenciando una expansión exponencial.

Puede interesarte

En este nuevo escenario, la automotriz BYD lideró el segmento eléctrico con 2886 unidades, impulsada por el éxito del modelo Dolphin Mini. En híbridos, el liderazgo se mantuvo repartido, con protagonismo del Ford Territory Hybrid y los modelos de Toyota.

El crecimiento del sector responde en gran medida al programa oficial que habilita la importación con arancel cero para vehículos electrificados, lo que permitió ampliar la oferta con precios más competitivos y el ingreso de nuevas marcas al mercado local.

Ads

En paralelo, el desarrollo de infraestructura comienza a acompañar la demanda. Actualmente existen más de 260 estaciones públicas de carga en 19 provincias, además de una red privada que supera los 1500 puntos.

Puede interesarte

Empresas como YPF y Shell avanzan en la instalación de corredores de carga en rutas estratégicas, mientras que Tesla proyecta el despliegue de estaciones de carga rápida.

El avance sostenido de estas tecnologías no sólo refleja un cambio en las preferencias de consumo, sino también el inicio de una transición estructural hacia un modelo de movilidad más eficiente y sustentable.

Ads