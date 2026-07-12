Récord de autos eléctricos e híbridos en Argentina: más de 42.000 unidades vendidas en el semestre
El crecimiento, impulsado por beneficios impositivos y mayor oferta, marca un cambio estructural en el mercado automotor argentino.
El crecimiento, impulsado por beneficios impositivos y mayor oferta, marca un cambio estructural en el mercado automotor argentino.
Redefine la experiencia en tiendas con personalización y eficiencia operativa, pero plantea fuertes desafíos de privacidad.
Se desarrollará el jueves 5 a partir de las 15 una jornada especial en el Aula “Silvia Filler” del Rectorado.
Omar Carranza, jefe del Servicio de Oncología del HPC, se refirió a cómo la tecnología ha permitido que la enfermedad ya no sea “necesariamente una sentencia de muerte”.
Fue a partir de la realización de dos eventos claves para el sector: la Liga Nacional de Robótica y el Congreso Argentino de Microelectrónica.
En el último tiempo, la aplicación de herramientas tecnológicas vinculadas a la IA en las aulas entró en debate. ¿Existe alguna forma de regulación?
El análisis revela buen equilibrio entre precio y prestaciones, con rendimiento y autonomía adecuados, pero advierte sobre limitaciones en construcción, servicio técnico y disponibilidad de repuestos al momento de elegir.
La psicóloga Débora Pedace analizó los vínculos sentimentales en la era de las aplicaciones de citas. Insistió en que las relaciones no pueden limitarse a la virtualidad.
La inspectora regional de gestión privada, Carolina Di Alessio, dijo que “cada aula” construye su “convivencia digital”. Y que cada institución tiene sus acuerdos que regulan su uso.
El rector de la UTN local, Fernando Scholtus, brindó detalles del Segundo Foro Internacional de Inteligencia Artificial que se desarrolló ayer en la institución.
Entérate cómo es la educación digital en las escuelas de Mar del Plata y cuáles son sus aspectos más resaltantes.
El director de Economía del Conocimiento de la Municipalidad, Walter Gregoracci, resaltó el desarrollo que la ciudad está teniendo en este sector productivo.