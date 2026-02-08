El pasado martes se conmemoró el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer y, como cada año, la conversación se dio en torno a cómo la tecnología avanza en mejoras relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento. En ese sentido, Omar Carranza, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Privado de Comunidad (HPC) aseguró que “la inteligencia artificial permitirá que los procesos de diagnóstico y los algoritmos de tratamiento sean cada vez más precisos, optimizando las estrategias terapéuticas para lograr el mayor éxito posible en cada paciente”.

En diálogo con El Marplatense, el facultativo indicó que se “están produciendo avances muy importantes en distintas disciplinas. En el diagnóstico, por ejemplo, ya se investiga la detección del ADN tumoral a través de muestras de sangre, lo que permitiría identificar la enfermedad incluso antes de que se forme un tumor visible”. Mismo método, dijo, que “también sirve para evaluar la respuesta al tratamiento: si en la sangre no se detecta ADN tumoral circulante, se puede pensar en la desaparición de la enfermedad”.

En el plano de la ciencia aplicada a la medicina, Carranza agregó que existen cada vez mejores técnicas de diagnóstico por imágenes y tratamientos locales mínimamente invasivos: “Desde el punto de vista oncológico, el conocimiento de la biología del cáncer permitió desarrollar inmunoterapia, aprovechando la capacidad del sistema inmune para controlar la enfermedad”.

Este terreno favoreció además el diseño de drogas que bloquean las vías que el cáncer utiliza para crecer, y terapias dirigidas que combinan anticuerpos con quimioterapia para actuar solo sobre la célula tumoral y no sobre las células sanas. “A esto se suman los radiofármacos, que se administran por vía endovenosa y se dirigen específicamente al tejido tumoral”, agregó.

SEÑALES

En cuanto a los síntomas que las personas deben atender para dirigirse a un control, Carranza reconoció que “cuando el cáncer da señales, muchas veces ya es tarde para encontrar la enfermedad en una etapa potencialmente curable. Las manifestaciones dependen del lugar donde se origina el tumor: en la mama puede aparecer como un bulto o tumor; en el colon, como un sangrado digestivo; y en el cuello uterino también pueden presentarse sangrados anormales”.

Pero además de estos síntomas, que son los más evidentes, el profesional del HPC señaló que hay otros como “decaimiento, pérdida de peso, falta de apetito o disminución de la fuerza” que “suelen corresponder a estadios avanzados de la enfermedad”. Por ese motivo, recomendó que el objetivo principal debe ser “detectar el cáncer antes de que aparezcan los síntomas”.

Al respecto, el médico oncólogo señaló que cuando la enfermedad se detecta en una etapa preclínica, es decir, antes de que se manifieste con síntomas, “las probabilidades de curación son muy altas”. Y para llegar a esto se debe realizar estudios complementarios como la mamografía, el Papanicolaou, la colonoscopía o la tomografía de tórax de baja dosis para los diversos tipos de cáncer.

Sobre estos estudios, indicó que “en muchos casos se identifican lesiones muy pequeñas, como nódulos incipientes. En el cáncer de mama, por ejemplo, cuando el tumor es muy chico y se detecta solo por mamografía -incluso sin ser palpable- la tasa de curación supera el 90%. Cuanto más pequeño y temprano se encuentra el tumor, mayores son las posibilidades de curación”.

CONCIENTIZACIÓN

Para Carranza, actualmente hay “mayor conciencia sobre la importancia de realizar estudios” y confió que desde su experiencia en el consultorio y en la docencia universitaria “hay una mayor comprensión de que los estudios precoces permiten alcanzar la curación de la enfermedad”.

“Esto ocurre también porque el cáncer dejó de ser un tabú. Durante muchos años fue sinónimo de muerte inevitable y, como no había opciones terapéuticas, se evitaba hablar del tema”, sostuvo el facultativo.

Sin embargo en la actualidad esos conceptos cambiaron y, bajo la óptica del profesional, el cáncer ya no es “necesariamente una sentencia de muerte”, sino una enfermedad que puede curarse o controlarse a largo plazo: “Por eso se habla cada vez más del diagnóstico precoz, de la supervivencia y de la posibilidad real de tratamiento”.