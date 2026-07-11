La Municipalidad de General Pueyrredon convocó a madres, padres y tutores a participar del taller gratuito Plataformas y Redes Sociales para el Bienestar, que se realizará este jueves 16 en dos sedes, con inscripción previa online.

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La iniciativa se desarrollará en dos encuentros: a las 14:30 en la Escuela Primaria Nº12 (Bernardo de Irigoyen 4951), y a las 16:30 en la sede de la Fundación Pupi (avenida Mario Bravo 6420). La actividad es gratuita y los interesados deberán completar el formulario disponible en el portal oficial del Municipio www.formularios.mardelplata.gob.ar?id=1239.

El taller forma parte de la campaña Construyendo entornos digitales seguros para adolescentes, impulsada por la Asociación Conciencia en conjunto con la plataforma TikTok. Contará con la participación del especialista en políticas públicas Nicolás Sforzini y estará orientado a brindar herramientas para acompañar a jóvenes de entre 13 y 17 años en el uso responsable de redes.

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La propuesta incluirá espacios de intercambio y reflexión sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana, abordando tanto sus oportunidades como los riesgos asociados. El programa se estructurará en ejes como el entorno digital actual, adolescencia y tecnología, desafíos emergentes, rol del adulto y estrategias prácticas de acompañamiento.

Desde las instituciones organizadoras destacaron la importancia de fortalecer la alfabetización digital en las familias. En ese sentido, el director ejecutivo de Asociación Conciencia, Juan Manuel Fernández, subrayó la necesidad de brindar herramientas claras.

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