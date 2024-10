Biblioteca. Un lugar que parece pertenecer al pasado en estos tiempos de inteligencia artificial, digitalización y virtualidad, pero que sin embargo se sostiene como un espacio fundamental a la hora de acceder al conocimiento. Porque no hay allí sólo libros amontonados, sino una organización que responde a una estructura y organización determinadas por reglas universales que coordinan los bibliotecarios. Pero, además, como dice Carolina López Scondras, de la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA), “los que creen que está todo en Internet nunca tuvieron que investigar nada”.

Precisamente representantes de ABGRA de todo el país se reunieron esta semana en Mar del Plata, donde realizaron el 55° Congreso Nacional de Bibliotecarios. La actividad se desarrolló en el Complejo Universitario y, como ocurre desde hace cinco años, tuvo la intención de federalizar el debate sobre la profesión. “Por una cuestión práctica la reunión se hacía en medio de la Feria del Libro y siempre terminábamos en esta cosa de ‘todo pasa en Buenos Aires’”, comentó.

En cuanto a la realidad de Argentina con esta actividad, hay para la especialista como “una cuestión cultural” y comparó con España “que tiene un gran sistema de bibliotecas públicas. Para los españoles ir a la biblioteca es una cosa más, junto a hacer las compras. Está completamente naturalizado, algo que acá no. Existe esta cosa de mucho prejuicio”.

En diálogo con Primera Tarde, por Radio Mitre Mar del Plata, López Scondras comentó que durante estos encuentros se comparten las experiencias de cada profesional, en relación con el distrito donde vive: “Cuando uno comparte las experiencias hay distintas realidades. Entonces el chiste de compartir es decir ‘qué copado lo que dice’ o ‘por qué no hacemos algo juntos’. O incluso para decir ‘cómo hacemos catálogos colectivos, movidas colectivas’. Buscar soluciones comunes. Ese es el espíritu”.

Y entre los temas que se discuten está, obviamente, el del uso de la tecnología. “La tecnología te ofrece la mejor de las experiencias. La experiencia humana es incómoda. Tengo que salir de mi casa, hace frío, tengo que pensar qué ponerme”, señaló la bibliotecaria no sin un dejo de ironía.

“Otra cosa que tienen las redes sociales de peligrosas es que si yo pienso verde, todos los que tengo en las redes piensan y apoyan verde. Cuando pienso en la experiencia humana me cruzo con gente que piensa diferente a mí y es re incómodo. El tema es que la verdadera batalla está en ver de qué manera puedo generar una experiencia que sea superadora a esa comodidad”, señaló López Scondras.

Para la especialista “esa comodidad, a lo que te lleva es a que pierdas tu experiencia humana” y por lo tanto desde el rol de bibliotecarios “el desafío es hacer comprender que las bibliotecas son el espacio de conocimiento y de intercambio. Eso que tienen las bibliotecas se sostiene con la participación. Y la tecnología hace que no participen. Los que creen que está todo en Internet, nunca tuvieron que investigar nada”.

De todos modos, López Scondras no reniega de la tecnología. “Antes de la digitalización vos tenías que ir a la biblioteca sí o sí. Yo estudié a finales de los 90’s, para nosotros el desafío era cómo pasábamos de las famosas fichitas a la computadora. Este quiebre de ahora es igual. Si no tenés la habilidad de manejar las redes sociales en lo profesional, es lo mismo que en los 90’s no manejar la computadora. La inteligencia artificial, las redes o los algoritmos, estamos pasando por el mismo lugar en el sentido de que hay resistencia”.

Inteligencia artificial, combinación de palabras clave en este presente. Para la bibliotecaria “hay que definir inteligencia artificial” y destacó que hay resistencia pero “todo el mundo lo usa, hay varios tipos, hay algunas que son más complejas, algunas cumplen muy bien órdenes, otras son predictivas. Entonces en este momento hablar de si estamos de acuerdo no existe, porque estamos atravesados, nos guste o no nos guste. Sí podemos plantearnos algunas cosas respecto de la inteligencia artificial”.

No obstante, López Scondras remarcó que esta dicotomía entre bibliotecas y tecnología no existe en otros países “donde usan las bibliotecas para desarrollar la tecnología. Porque la biblioteca es la que te termina diciendo que con tal tecnología no anduvo o no funcionó o encontraron todo al toque”. Sin embargo consideró que por la propia esencia de los profesionales, que son personas de bajo perfil, la actividad quedó un poco relegada.

“Ahora que cambió la necesidad es el momento de salir a hablar. Y también es importante la mirada de los medios porque cuando hablan de la biblioteca, a la hora de seleccionar una nota, de entrevistas, por ejemplo empiezan las clases, van a buscar al librero, al editor, al maestro, no van a buscar al bibliotecario. No existimos dentro de la agenda mediática. Y cuando existimos, es en el tono de pobrecito el bibliotecario que le cierran la biblioteca”, concluyó la bibliotecaria.