En tiempos donde la tecnología se impone a pasos agigantados, el territorio de las relaciones afectivas y sentimentales está siendo dominado cada vez más por herramientas con las aplicaciones de citas. Si bien esto no tiene nada de malo de por sí, para la psicóloga Débora Pedace estos espacios son útiles mientras se usen con cierto criterio. “Vivimos en un tiempo donde todo pasa por el celular, incluso el amor”, se sorprendió.

Pedace señaló que el celular permite conectar con personas de otros lugares, incluso de otros países, ya que “el celular en un punto te acerca con gente que vive en otro lado, en otro país”. Sin embargo, aclaró que esto no implica necesariamente una mejora, pues “eso no significa que nos vinculemos mejor”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Pedace manifestó sobre el uso del celular en los vínculos que el problema no radica en conocer personas o potenciales parejas a través del celular, ya que “el celular es un medio”. No obstante, advirtió que la dificultad surge cuando estas formas de relacionarse se tornan “superficiales, manipuladoras o evasivas”.

Para la especialista, “la tecnología es una fuente valiosísima, pero hay que saber usarla”. Y expresó su preocupación por la dependencia excesiva hacia los dispositivos, indicando que “hay muchos que si no tienen el teléfono con ellos entran en crisis de ansiedad”. Para contrarrestar esta dependencia, la psicóloga recomendó encontrar un equilibrio saludable y practicar un “detox de tecnología por algunas horas en el día”, entendiendo que “no somos imprescindibles” y que “nadie se va a morir o va a caer el mundo porque no respondamos dentro de los 30 minutos”.

También mencionó el caso de los niños, quienes, al olvidar su celular o tablet, reaccionan con angustia. Pedace reflexionó sobre la contradicción de los adultos, quienes intentan limitar el uso de dispositivos en los niños mientras ellos mismos están constantemente conectados. En este sentido, relató que los adultos suelen justificar su uso diciendo que lo usan para trabajar, pero los niños no perciben esta diferencia, ya que “ellos lo ven como lo mismo que están haciendo ellos”.

Según la psicóloga, el problema radica en “la adicción a esta dopamina tan inmediata y esta gratificación tan instantánea como es el teléfono”. En relación con las aplicaciones de citas, la psicóloga afirmó que no están mal en sí mismas, ya que conoce “muchas personas que realmente formaron familia” a través de ellas. Sin embargo, insistió en que las relaciones no pueden limitarse a la virtualidad, ya que “no puede quedar en eso, en una app de citas”, sino que deben construirse en un encuentro “face to face”, lo cual, reconoció, “es lo que duele”.

En este contexto, Pedace explicó que el verdadero desafío está en la capacidad de cada persona para “generar algo, construir algo que realmente tenga sentido”. Según afirmó, detrás de un mensaje, las personas se sienten “mucho más libres”, lo que facilita fenómenos como el bullying o la manipulación, porque “uno detrás de un mensaje está demostrando muchas veces a lo que no es”. En un encuentro cara a cara, en cambio, “realmente se demuestra los recursos que uno tiene, la capacidad de empatizar con el otro, la capacidad de construir algo”.

Además, destacó que en el contexto de las aplicaciones de citas se presentan problemas como la mentira o la creación de perfiles falsos o exagerados, ya que “las personas se venden como un producto y no se muestran como realmente son”. Esto, según Pedace, genera “expectativas irreales” y una “fuerte disonancia cuando el otro no cumple con lo proyectado”. También señaló que esta dinámica afecta la autoestima y la identidad, ya que al presentarse de manera distorsionada, la persona puede sentirse frustrada al enfrentar su propia “debilidad” o “vulnerabilidad” en el encuentro presencial.

La psicóloga explicó que en las redes sociales “vos te mostrás y mostrás lo mejor de vos, el mejor filtro, no vas a mostrar una foto quizás con ojeras o recién levantada”. Sin embargo, diferenció esto de las relaciones uno a uno, donde mostrar algo que no se es puede tener consecuencias más profundas: “Una cosa son los 1000 que tengas de seguidores que te ven cada tanto y otra cosa es en uno a uno donde vos sostenés un vínculo con una persona por medio de una plataforma y hasta que te encontrás con esa persona cara a cara, mostraste algo que no debías, dijiste cosas que quizás no son las que te representan al 100%”.

Pedace también criticó la idea de trasladar los valores y códigos de Instagram a la vida real, afirmando que es “una expectativa demasiado alta”. Advirtió que en las aplicaciones de citas se presentan fenómenos graves, como la incoherencia entre lo que se muestra y lo que se es. Sin embargo, aclaró que no está en contra de estas plataformas, siempre y cuando se usen con coherencia y expectativas realistas. “Si uno puede manejarla bien, si uno es coherente con lo que demuestra, si uno sabe la expectativa que tiene y no poner una expectativa irreal en el otro, entienden que quizás no le esté mostrando el 100% de la verdad y puedan lidiar con eso, no está mal tenerla”, expresó.

Además, la virtualidad termina afectando a las relaciones sexuales, ya que el uso intensivo de aplicaciones de citas, especialmente con fines casuales o evasivos, “incrementa todo lo que tiene que ver con síntomas de depresión, ansiedad y sensación de vacío emocional”. Esto, según explicó, promueve una “cultura de hipercomparación y despersonalización”, que deteriora la autoestima y refuerza patrones inseguros.

Por último, destacó que la falta de vínculos reales lleva a “microtraumas vinculares”, experiencias que, aunque no dejan huellas físicas, afectan profundamente la capacidad de construir relaciones estables. En este sentido, afirmó que estos vínculos pasajeros “terminan dañando mi autoestima, mi identidad, obviamente mi forma de relacionarme”, impactando no solo en la esfera sexual, sino también en la posibilidad de establecer relaciones duraderas y significativas.