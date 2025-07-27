“Vivimos en un tiempo donde todo pasa por el celular, incluso el amor”
La psicóloga Débora Pedace analizó los vínculos sentimentales en la era de las aplicaciones de citas. Insistió en que las relaciones no pueden limitarse a la virtualidad.
La psicóloga Débora Pedace analizó los vínculos sentimentales en la era de las aplicaciones de citas. Insistió en que las relaciones no pueden limitarse a la virtualidad.
Especialistas del programa de manejo del estrés del hospital de San Isidro nos dan las pautas para mejorar las relaciones interpersonales utilizando adecuadamente esta herramienta.