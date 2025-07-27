sexo virtual

“Vivimos en un tiempo donde todo pasa por el celular, incluso el amor”
La psicóloga Débora Pedace analizó los vínculos sentimentales en la era de las aplicaciones de citas. Insistió en que las relaciones no pueden limitarse a la virtualidad.
La psicóloga Débora Pedace analizó los vínculos sentimentales en la era de las aplicaciones de citas. Insistió en que las relaciones no pueden limitarse a la virtualidad.
Santiago Trigo, perito informático del Ministerio Público Fiscal e investigador del Infolab, habló sobre el uso responsable de la práctica y trazó sugerencias para realizarla de forma segura.