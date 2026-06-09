Con la presencia de más de 150 desarrolladores, estudiantes, emprendedores y artistas se realizó el pasado fin de semana en Mar del Plata la jornada Bit & Beat, organizada por Mar del Plata Dev con el acompañamiento de la Municipalidad. La propuesta que combinó tecnología, inteligencia artificial, música y trabajo colaborativo.

Ads

La iniciativa, impulsada en el marco del Plan Estratégico Mar del Plata Ciudad del Conocimiento, tuvo como objetivo fortalecer las redes de colaboración entre desarrolladores, investigadores, empresas y artistas, promoviendo el encuentro presencial en un sector donde predomina el trabajo remoto.

Durante la jornada se desarrollaron dos espacios en simultáneo. Por un lado, se llevaron adelante charlas y exposiciones centradas en inteligencia artificial, automatización, robótica y ciberseguridad, con foco en temas como el uso de agentes autónomos para automatizar tareas digitales y los desafíos éticos de las herramientas conversacionales.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, se realizó una jam de programación abierta en la que estudiantes, profesionales y desarrolladores independientes trabajaron sobre proyectos reales vinculados a automatización, gestión comercial y desarrollo de herramientas digitales, generando instancias de aprendizaje colaborativo y resolución de problemas técnicos.

El evento también incluyó un componente artístico y experimental, con demostraciones de sintetizadores, improvisaciones musicales y experiencias que integraron ciencia, arte y tecnología. Entre los momentos destacados, se llevó a cabo una intervención que transformó en tiempo real el sonido de un violín en una composición electrónica mediante herramientas digitales.

Ads