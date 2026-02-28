En medio del debate por la presencia de los celulares en las aulas, la inspectora regional de gestión privada de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Carolina Di Alessio, el marco normativo que rige en las escuelas bonaerenses y por qué no existe una única regla para todos los establecimientos: “La convivencia digital se construye en cada institución”, sostuvo.

Según detalló, es en ese espacio donde docentes, familias y estudiantes identifican las situaciones conflictivas más frecuentes y acuerdan acciones para prevenirlas o resolverlas. En diálogo con El Marplatense, sostuvo que “la convivencia digital en las escuelas, dentro de la cual se incluye el uso de celulares, se encuentra reglamentada desde los acuerdos institucionales de convivencia”.

En el caso de las escuelas secundarias, Di Alessio señaló que la normativa fue actualizada en 2024 mediante la resolución conjunta 1650, la cual establece que cada institución debe construir sus propios acuerdos dentro de un marco orientador común. Justificó esta decisión al afirmar que “sería muy difícil reglamentar un mismo acuerdo para todas las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires cuando el territorio es tan variado y grande”, ya que existen establecimientos con pocos estudiantes y otros con más de mil.

La inspectora remarcó que estos acuerdos son una construcción colectiva que fija responsabilidades para toda la comunidad educativa y que deben adaptarse a la realidad de cada escuela. Asimismo, destacó que la Dirección General de Cultura y Educación viene trabajando desde hace años en estrategias pedagógicas vinculadas al uso responsable de los dispositivos móviles, partiendo de la idea de que “la tecnología puede ser una herramienta valiosa si se utiliza con sentido pedagógico”.

En ese marco, recordó la experiencia de la pandemia, cuando en muchos casos el celular permitió sostener la enseñanza y el aprendizaje. Desde su perspectiva, el sistema educativo debe fortalecer las condiciones institucionales que garanticen mejores aprendizajes y asumir los desafíos de la época, confiando en el rol central de los docentes. En sus palabras, se trata de una escuela que “no se detiene frente a los desafíos, sino que los acepta y los toma”.

Di Alessio indicó además que los acuerdos institucionales de convivencia se actualizan todos los años y que, en los últimos meses o al inicio del ciclo lectivo, las escuelas definen nuevas pautas, entre ellas las referidas al uso del celular. Señaló que en la ciudad existen experiencias positivas en las que se decidió regular o directamente no permitir el uso del teléfono en determinados días, semanas o momentos de clase, reemplazándolo por otras estrategias pedagógicas y hasta por espacios lúdicos.

También mencionó que en los últimos días se conocieron casos de escuelas del distrito que avanzaron en la no aceptación del uso de celulares, algo que -según aclaró- responde a procesos previos de trabajo institucional sobre el tema. De todos modos, concluyó que todo este esquema constituye “el marco normativo que nos orienta y nos da encuadre”.