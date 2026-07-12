La Ley de Bienestar Animal de España ya se encuentra en vigor y establece nuevas reglas para la protección de los animales de compañía. La normativa incorpora una serie de obligaciones para los propietarios y endurece las condiciones en las que pueden trasladarse o permanecer perros y gatos, con el objetivo de prevenir situaciones de maltrato o riesgo para su bienestar.

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Uno de los cambios más importantes establece que dejar una mascota dentro de un vehículo podrá constituir una infracción cuando las condiciones del lugar comprometan su salud o su seguridad. La prohibición no alcanza a todos los casos, sino a aquellas situaciones en las que el animal quede expuesto a altas o bajas temperaturas, falta de ventilación o cualquier otra circunstancia que pueda provocarle sufrimiento o poner en peligro su vida.

La medida responde a una problemática frecuente durante los meses de calor, cuando la temperatura dentro de un automóvil puede aumentar rápidamente, incluso si permanece estacionado por pocos minutos. En esas condiciones, los animales pueden sufrir un golpe de calor con consecuencias graves e incluso fatales.

La normativa también fija nuevas pautas para el traslado de mascotas. Los animales deberán viajar en condiciones que garanticen su bienestar, con una ventilación adecuada, una temperatura apropiada y sistemas que permitan hacerlo de forma segura, evitando lesiones, estrés o sufrimiento durante el recorrido.

Además, la ley prohíbe mantener de forma habitual a los animales en lugares que no reúnan las condiciones adecuadas para su cuidado, como vehículos, balcones, terrazas, patios, azoteas, sótanos o trasteros cuando esas circunstancias afecten su bienestar. También establece límites sobre el tiempo que pueden permanecer solos sin supervisión y refuerza las responsabilidades de sus propietarios.

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En caso de incumplimiento, la legislación contempla sanciones económicas cuya gravedad dependerá del tipo de infracción cometida y del riesgo al que haya sido expuesto el animal, dentro del régimen sancionador previsto por la Ley de Bienestar Animal.

Las autoridades españolas remarcaron que el objetivo de estas medidas no es impedir que las personas viajen con sus mascotas, sino garantizar que lo hagan de forma responsable y segura. Entre las recomendaciones figuran realizar paradas durante los trayectos largos, ofrecer agua con frecuencia y evitar desplazamientos en las horas de mayor temperatura.

Con estas disposiciones, España busca reforzar la protección de los animales de compañía, promover una tenencia responsable y reducir los casos de maltrato derivados de prácticas inadecuadas durante el transporte o la permanencia de las mascotas en espacios que puedan poner en riesgo su salud.

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