La polémica que involucra a Rosalía comenzó a tener consecuencias concretas en la Argentina. Según informó la periodista Pilar Smith, al menos 100 compradores intentaron recuperar el dinero de sus entradas para las presentaciones que la cantante tiene programadas en Buenos Aires.

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Los pedidos surgieron en medio de una fuerte campaña de rechazo en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron a la española y convocaron a no asistir a sus espectáculos. También aparecieron publicaciones de personas que buscaban revender sus localidades.

Sin embargo, las solicitudes no habrían podido avanzar debido a las condiciones de la plataforma encargada de la venta. El reintegro solamente estaba disponible para compras realizadas durante los diez días anteriores, mientras que los tickets habían sido adquiridos varios meses atrás.

El conflicto comenzó después de que Rosalía compartiera un video de Mia Khalifa celebrando el triunfo de España frente a la Selección argentina en la final del Mundial. La publicación incluía una frase que fue interpretada como una burla hacia el conjunto nacional y generó una ola de críticas.

Aunque la cantante eliminó el contenido y difundió un pedido de disculpas, el malestar continuó entre parte del público argentino. Por el momento, sus cuatro presentaciones previstas en el Movistar Arena continúan confirmadas.

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