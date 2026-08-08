Un grupo de alumnos de la EEST N°5 “Amancio Williams” de Mar del Plata tuvo una importante participación en el certamen CanSat Argentina 2026, una iniciativa organizada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que busca acercar a los jóvenes al desarrollo científico, tecnológico y aeroespacial: allí alcanzaron la final y quedaron entre las mejores veinte instituciones. Orgulloso con la actuación, el profesor en Disciplinas Industriales, Lucas Martin Treser, destacó que “nuestros estudiantes demuestran que, cuando tienen oportunidades reales, pueden alcanzar un nivel de excelencia”.

Ads

En diálogo con El Marplatense, Treser explicó que el desafío propone que los estudiantes trabajen en equipo para simular una misión espacial real. Para ello, los participantes deben “diseñar, planificar y construir un satélite en miniatura del tamaño de una lata de gaseosa capaz de cumplir una misión durante un lanzamiento real”.

El docente señaló que la competencia reproduce las distintas etapas del desarrollo de un proyecto espacial, “desde el diseño y la planificación hasta la construcción, los ensayos y la validación del proyecto”.

Puede interesarte

En esta edición participaron 257 equipos de escuelas de todo el país, de los cuales 120 lograron completar y presentar sus propuestas para ser evaluadas por especialistas de la CONAE, la Universidad Tecnológica Nacional y otras instituciones vinculadas al sector aeroespacial.

En representación de la EEST N°5 participaron dos equipos, una instancia que Treser consideró “un enorme logro”. Entre ellos, el equipo Antir alcanzó el puesto número 15 a nivel nacional, lo que le permitió ubicarse entre los 20 mejores proyectos del certamen y avanzar a la etapa final.

Ads

De cara a la próxima instancia, el profesor explicó que los estudiantes comenzarán “un nuevo desafío”, ya que recibirán un kit de componentes para construir físicamente el CanSat que diseñaron. Luego deberán superar pruebas técnicas y procesos de validación para aspirar a integrar el grupo de cinco mejores equipos de Argentina, que viajarán a la provincia de Córdoba para realizar el lanzamiento de sus dispositivos en una campaña organizada por la CONAE.

Puede interesarte

Al analizar el impacto de la experiencia, Treser remarcó el valor de este tipo de iniciativas para la educación pública. “Creo que este tipo de logros ponen en valor el enorme potencial de la educación pública”, sostuvo. Además, destacó el trabajo detrás del resultado obtenido: “Hay muchas horas de estudio, de investigación, de trabajo en equipo, de ensayo y error y de docentes que acompañan el proceso”.

En ese sentido, concluyó que sus alumnos “demuestran que cuando tienen oportunidades y desafíos reales, pueden alcanzar un nivel de excelencia y competir de igual a igual con escuelas de todo el país”.