Alumnos de la Primaria 13 visitaron el cuartel de Defensa Civil
Estas acciones tienen como objetivo acercar la labor de la institución a distintos establecimientos educativos.
Estas acciones tienen como objetivo acercar la labor de la institución a distintos establecimientos educativos.
La medida fue aprobada por el Senado bonaerense y de esta manera, la Provincia se convierte en la cuarta jurisdicción argentina en aplicarla.
El proyecto fue desarrollado por estudiantes de sexto año con el apoyo del Astillero SPI. El profesor Emiliano Vera, a cargo del taller, destacó el desafío técnico, la innovación y el vínculo con la identidad marplatense.