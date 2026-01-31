La provincia de Buenos Aires perderá más de 510.000 alumnos del nivel primario hacia 2030 como consecuencia del fuerte descenso de la natalidad, según un informe reciente de Argentinos por la Educación. La proyección indica una reducción del 30,5% en la matrícula, la mayor caída absoluta del país.

De acuerdo con los datos oficiales, casi uno de cada tres estudiantes que hoy cursa la primaria ya no estará dentro del sistema educativo en los próximos cinco años. Este fenómeno provocará un cambio estructural en la organización escolar y en la conformación de las aulas.

El impacto se sentirá especialmente en el tamaño de los cursos. Si se mantiene la cantidad actual de secciones, las clases numerosas pasarán a ser una excepción. En 2023, dos de cada tres alumnos bonaerenses asistían a cursos con 25 o más estudiantes, pero para 2030 ese esquema se revertirá por completo.

Las proyecciones señalan que el 63% de los alumnos de primaria estará en aulas de menos de 20 chicos. Las secciones de entre 15 y 19 estudiantes concentrarán cerca de la mitad de la matrícula, mientras que los cursos de 30 alumnos o más prácticamente desaparecerán.

En sus conclusiones, el informe advierte que la disminución de la matrícula representa un desafío para la reorganización de los recursos educativos. Entre las recomendaciones se propone revisar secciones con baja cantidad de alumnos, reasignar cargos docentes a tutorías o parejas pedagógicas y extender la jornada escolar.

Además, se plantea la posibilidad de reorientar gradualmente parte de los recursos hacia materiales y herramientas pedagógicas, infraestructura escolar y programas de evaluación y acompañamiento docente, mediante una estrategia de mediano plazo y con diálogo entre las jurisdicciones.

Fuente: con información de DIB