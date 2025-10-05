Un informe realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) a partir de evaluaciones y encuestas indicó que existe entusiasmo y uso creciente de la inteligencia artificial por parte de los docentes, pero sin un marco común que ordene la práctica.

Ads

“Este estudio confirma que estamos en una etapa inicial, en la que la innovación corre más rápido que la regulación interna. Los docentes y los estudiantes ya interactúan con estas herramientas en el aula, pero lo hacen sin un marco institucional común que brinde certezas. Nuestro rol es reconocer esa brecha y trabajar para que las escuelas puedan definir pautas claras y seguras”, señaló el secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita.

Algunos datos que surgen del informe realizado sobre 148 institutos de enseñanza de distintas ciudades bonaerenses y el resto del país: apenas dos de cada diez escuelas afirmaron tener protocolos claros sobre el uso de IA por parte de los alumnos.

Ads

La mayoría admitió que está “trabajando en eso” o que ni siquiera comenzó a evaluarlo. Esa falta de reglas choca con otro fenómeno, debido a que se encontraron con que más de la mitad de los directivos y docentes percibió que los estudiantes ya usan IA con frecuencia para sus tareas, mientras que otro 24% dijo verlo de manera ocasional.

Puede interesarte

Al mismo tiempo, la postura de los educadores oscila entre el interés y la preocupación. Un 65% describió la mirada general del plantel docente como “mixta”, una mezcla de expectativa y dudas, y solo un 7,5% habló de una posición mayoritariamente positiva, mientras que un 10% la definió como negativa.

Ads

La conclusión más contundente surgió al preguntar por la preparación de los docentes. El 77,5% de los encuestados reclamó capacitación urgente y obligatoria en IA aplicada a la educación, y otro 20% pidió instancias optativas. Apenas un 2,5% consideró que con los recursos actuales alcanza.

Ese dato encontró un correlato en la experiencia individual: seis de cada diez docentes dijeron no haber recibido formación específica, aunque manifestaron interés en hacerlo. Entre quienes sí accedieron a capacitación, predominó la modalidad externa -cursos, webinars- frente a las instancias organizadas por la propia institución.

En tanto, el uso cotidiano mostró matices. Un 68% de los docentes ya utiliza alguna herramienta de IA en su práctica, si bien la mayoría en forma ocasional o exploratoria, solo un 19% expresó hacerlo de manera habitual y un 11% declaró no tener interés en usarla.

Ads

Puede interesarte

Las diferencias de roles también se hicieron visibles. Los directivos reconocieron un uso más frecuente de IA por parte de los alumnos y mostraron una mayor proporción de empleo habitual en su propia práctica. Los docentes, en cambio, la usan sobre todo de manera esporádica y se muestran más reticentes a incorporar protocolos.

La IA ya ingresó en las aulas y desbordó los marcos formales. “Nuestro desafío es acompañar a las instituciones para que la adopción de estas tecnologías sea ordenada, segura y formativa. La inteligencia artificial no puede quedar librada al azar ni al uso individual, porque su impacto trasciende lo pedagógico e involucra también cuestiones éticas y sociales. Desde AIEPA creemos que la formación docente es el primer paso para transformar la incertidumbre en una oportunidad”, sostuvo Zurita.

El dirigente de AIEPA concluyó que “el relevamiento dejó un mensaje claro. Sin protocolos definidos y con una demanda contundente de capacitación, la IA se convirtió en un factor disruptivo que obliga a repensar la enseñanza. Ya la pregunta no es si se usará inteligencia artificial, sino cómo y bajo qué reglas”.