Esta mañana, una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela de Mendoza, efectuó dos disparos al aire y luego se atrincheró en el patio del colegio. Finalmente, después de más de cinco horas, la menor se entregó a las autoridades. De acuerdo a alumnos, en los últimos días la hbían visto llorando en el colegio.

El hecho ocurrió en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento de La Paz. Fue cerca de las 9:30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. De acuerdo al relato de algunos testigos, antes de actuar, la alumna habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada y apuntó fugazmente a algunos compañeros.

Frente a esta situación, las autoridades del establecimiento actuaron rápidamente y desalojaron de manera preventiva la institución. Por su parte, trasladaron a los alumnos al Hospital de La Paz y solicitaron la presencia de los padres para retirarlos.

La agresora cursa en 2º año de secundaria y según medios locales, vive en el departamento de La Paz y su padre es policía en la provincia de San Luis. En este sentido, se sospecha que el arma que manipulaba -que sería una calibre 9 milímetros- podría pertenecer a su papá.

En el hecho intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, quien estuvo en el lugar mediando con la chica para que le entregue el arma. La negociación se extendió hasta las 15.

Asimismo, se solicitó la intervención del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto a agentes policiales y funcionarios judiciales, que se movilizaron rápidamente a la escuela. Además, arribaron representantes de la Dirección General de Escuelas y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La mediación con la adolescente había comenzado a las 11:30 y estuvo a cargo de los especialistas del GRIS y la fiscal. Según señalaron, trataban de negociar con la chica para que saliera del colegio sin poner en riesgo su vida, lo que se logró tras varias horas.

En tanto, desde el ministerio de Seguridad de Mendoza habían solicitado a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar “la seguridad y el respeto hacia la menor”, y en un comunicado oficial advirtieron sobre la importancia de extremar los cuidados y evitar interferencias externas que pudieran agravar la situación.

Tras el episodio, se comenzó a difundir en redes sociales un video donde se ve a la adolescente caminando armada en la escuela. Las grabaciones habrían sido realizadas desde la ventana de una de las aulas, cuya vista da al patio. Es allí donde hasta pasadas las 14:50 se encontraba atrincherada, mientras las autoridades intentaban negociar con ella para que entregue el arma.

Según señaló Gustavo Pinto, director del hospital público de La Paz, la mayoría de los chicos evacuados de la escuela fueron atendidos por nerviosismo y para el mediodía ya habían sido retirados por sus padres.

Sus propios compañeros, al describirla, dijeron que es una chica muy callada, con pocas amigas, y que en los últimos días se la había visto angustiada e incluso llorando. A su vez, Tadeo García Salazar, ministro de Educación de la provincia, señaló que se trata de “una estudiante con muy buen rendimiento académico”.

